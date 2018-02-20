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المضايقات والإزعاج والضوضاء تغلق مركزًا تجاريًا شهيرًا بجدة

المضايقات والإزعاج والضوضاء تغلق مركزًا تجاريًا شهيرًا بجدة
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر أن سبب إغلاق أمانة جدة لمركز تجاري شهير في جدة يرجع إلى المضايقات والضوضاء والإزعاج الذي يسببه لأصحاب المنازل المجاورة.

وقالت المصادر إن قرار الأمانة بإغلاق المركز التجاري، الذي يقع على طريق الأمير سلطان ويضم عددا من المطاعم والمحلات الشهيرة، جاء لأسباب فنية لا علاقة لها بالمخالفات البيئية.

وأرجع المصدر الأسباب الفنية للإزعاج والمضايقة التي يتعرض لها أصحاب المنازل المجاورة للمركز التجاري، كون عدد من المحلات تصدر عنها ضوضاء أثناء عملها، ووقوف زبائن تلك المطاعم أمام منازلهم، وما تخلفه بعض تلك المركبات من مخلفات وضجيج حتى ساعة متأخرة من الليل، طبقاً لـ “عكاظ”.

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