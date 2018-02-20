توقعات بغبار وأمطار على 5 مناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (حائل، القصيم، حفر الباطن ، رفحاء ومنطقة الرياض).

كما توقع التقرير تكون السحب الرعدية على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية شرق المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.