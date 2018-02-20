حقيقة اللحوم البشرية والجثة العارية في مطاعم ماكدونالد بالمملكة

تواصل – متابعات:

نفت صحيفة محلية صحة الصورة المتدواله على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل اسم الصحيفة وعنوان موقعها الرسمي، وعنوان «فضيحة لمطعم ماكدونالدز فرع الرياض باستخدامه لحوم بشرية بوجباته وحاله من الهلع وسط أهالي الرياض».

ونشر مروجو الخبر صورة (مفبركة) لجثة بشرية عارية، ترقد أمام شخصين (رجل وامرأة) يضعان كمامات على أفواههما ويبدو أنهما طبيبان أجنبيان وليسا عاملين في مطعم.

وقالت الصحيفة إن جهات خبيثة تحاول بث أخبار كاذبة باسمها، نافية صحة الخبر “جملة وتفصيلا” ومؤكدة أنها لن تتوان عن الملاحقة القانونية بالتعاون مع الجهات المختصة.