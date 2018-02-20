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«البنتاجون»: نقل سجين سعودي من «جوانتانامو» إلى المملكة

«البنتاجون»: نقل سجين سعودي من «جوانتانامو» إلى المملكة
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تواصل – متابعات:

تعتزم الإدارة الأمريكية نقل سجين سعودي مُحتجَز في معتقل جوانتانامو إلى المملكة، حسبما أعلنت مسؤولة عسكرية أمريكية أمس الثلاثاء.

وأوضحت المتحدثة باسم البنتاجون سارة هيجنز: “بعد الانتهاء من كل الإجراءات، قد يطلب المعتقل السعودي قضاء الفترة المتبقية من حكم السجن بحقه في السعودية”، مضيفة “هذه الإجراءات ليست بيد المعتقل.. سيبقى في جوانتانامو حتى إنهاء كافة التفاصيل”.

وإذا تم ترحيله إلى السعودية، سيكون المعتقل السعودي هو أول سجين في جوانتانامو يُفرَج عنه منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في يناير 2017.

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