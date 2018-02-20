«هيئة الكهرباء» تعفي هؤلاء المشتركين من «القيمة المضافة»

واستندت “تنظيم الكهرباء” إلى المدة التي نص عليها دليل تقديم الخدمة الكهربائية الصادر عن الهيئة في المادة رقم (10-2) التي تنص على أن “يقوم مقدم الخدمة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى طالب الخدمة خلال (30) يوم عمل من تاريخ تسديد مقابل الإيصال”.

وألزمت هيئة تنظيم الكهرباء، في تعميم عاجل، الاثنين، لشركة الكهرباء، مقدم الخدمة (الشركة السعودية للكهرباء أو شركة مرافق بمدينة ينبع الصناعية)، تحمُّل ضريبة القيمة المضافة لكل الطلبات التي سُددت قبل نهاية يوم الأحد 1/3/1439هـ الموافق 19/11/2017م، ولم تصلهم الخدمة إلا بعد تاريخ 14/4/1439هـ الموافق 1/1/2018م؛ لعدم التزامه بإيصال الخدمة خلال المدة المحددة (30 يومًا).

وكان عدد من المشتركين قد أعلنوا تضررهم من إصرار شركة الكهرباء على أخذ قيمة مضافة ممن سددوا قبل تاريخ فرض الضريبة المضافة في مطلع 2018.

جاء ذلك بعد أن فاجأت شركة الكهرباء عددًا من طالبي إيصال الخدمة من المسددين قبل 2018م، برسائل نصية طالبتهم فيها بتسديد قيمة الضريبة المضافة من إجمالي سعر عداداتهم، ورفضت تركيب العدادات إلا بعد التسديد لكل من كان سداده بعد 4/11/2017، أي قبل شهرين من تاريخ تطبيق الضريبة المضافة.