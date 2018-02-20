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لب البطيخ كنز.. تعرف على أسراره

لب البطيخ كنز.. تعرف على أسراره
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تواصل – وكالات:

عندما يدخل الصيف الحار وتجلس لتستمتع بتناول فاكهة البطيخ المنعشة، قد تعامل البذور السوداء (لب البطيخ) بإهانة، حيث يلقيه معظمنا ويكون مصيره في النهاية صندوق القمامة، لكن عليك أن تفكر مجددا قبل أن تتخلص من هذا الكنز.

هذا هو ما تناوله تقرير لموقع “بولد سكاي” الهندي، مؤكدا أن بذور البطيخ غنية بالأحماض الأمينية والبروتينات والفيتامينات، وعدد كبير من المعادن، كالمغنيسيوم والمنجنيز والزنك والنحاس والبوتاسيوم والحديد.

وتحتوي بذور البطيخ على الزنك الذي يعد معدنًا مهمًّا ومفيدًا للجهاز التناسلي للذكور، وقد تزيد الحيوانات المنوية في الرجال الذين يعانون العقم، كما تحتوي على المنجنيز الذي يساهم في خصوبة الذكور.

كما تعتبر بذور البطيخ مضادة للسكري، بما لها من آثار إيجابية في تراكم الجليكوجين المخزَّن، وأشارت المجلة الدولية للعلوم الأساسية والتطبيقية إلى أن هذه البذور قد تمنع داء السكري من النوع الثاني.

وتحتوي بذور البطيخ أيضًا على المغنيسيوم الذي يعد معدنًا أساسيًّا يساهم في صحة القلب. وكذلك يساعد تناول البذور على تنظيم ضغط الدم وعمل القلب العادي، كما تحتوي على مضادات الأكسدة، وبها خصائص مضادة للالتهابات.

كما أن المغنيسيوم الموجود في بذور البطيخ ينشط إنزيمات الجسم التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية. وهذا يساعد على تحسين عملية الهضم ويمنع تشكل أحماض المعدة.

أيضًا يساعد المغنيسيوم على تحسين الذاكرة ويعزز صحة الدماغ؛ حيث أشارت دراسة أمريكية إلى أن هذا العنصر يسرِّع وظيفة الذاكرة، ويعالج مرض ألزهايمر.

بذور البطيخ غنية بالحديد وفيتامينات B التي تعزز جهاز المناعة وتحسن وظيفته، كما تعمل على تحسين نسيج البشرة ومظهرها العام.

المغنيسيوم الموجود في البذور يخفض مستويات الكورتيزون، ويوازن الهرمونات، ويحسن العمليات الخلوية، كما يساعد في منع التجاعيد ويعمل كدرع يحول دون تشكل الجذور الحرة.

تحتوي بذور البطيخ على كميات عالية من الأرجينين؛ ما يقلل ضغط الدم، ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. وتساعد الأحماض الأمينية والبروتين الموجودة بها على الحفاظ على النمو الطبيعي.

المعادن الأساسية الموجودة في بذور البطيخ تساعد في تقوية العظام وزيادة كثافة المعادن فيها. وتناول هذه البذور يمنع هشاشتها ويبقيها قوية أيًّا كانت السن.

بذور البطيخ غنية أيضًا بالألياف والأحماض الدهنية التي تساعد في خفض الكولسترول السيئ الذي تؤدي زيادته إلى أمراض القلب والشرايين، بل وتزيد الكولسترول الجيد اللازم لصحة أنسجة الجسم.

 

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