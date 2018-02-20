الأمن العام: السجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة التشهير بالآخرين (فيديو جراف)

تواصل – فريق التحرير:

حذر الأمن العام، المشهرين بغيرهم على مواقع التواصل والإِنْتَرْنِت من مغبة ذلك، مُؤكِّداً أن العقوبة المقررة قد تصل لحبس سنة مع غرامة مالية تصل لنصف مليون ريال.

وقال حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ‘‘تويتر‘‘ الْيَوْم ‘‘أخي المواطن أخي المقيم، يعد التشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، والإِنْتَرْنِت من الأَعْمَال المجرّمة الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتصل العقوبة لمرتكبها لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تزيد عن 500,000 ريال أو بإحداهما.