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الترخيص لـ130 طياراً ومهندساً وفنيي صيانة ومرحلي طائرات

الترخيص لـ130 طياراً ومهندساً وفنيي صيانة ومرحلي طائرات
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تواصل – الرِّيَاض:

أَعْلَنَت الهَيْئَة العَامَّة للطيران المَدَنِيّ، الْيَوْم الثلاثاء، ممثلة بمركز الاختبارات النظرية بالرِّيَاض عن إِصْدَار 130 رخصة لمَنْسُوبي الطيران من طيارين، ومهندسين، وفنيّي صيانة الطائرات، ومرحلي الطائرات.

وأَضَافَت الهَيْئَة أنه تم تسجيل وإِصْدَار شهادات 7 طائرات، واختبار 42 متقدماً من الطيارين والمهندسين وفنيّي صيانة الطائرات واجتيازهم للاختبارات التي أقامها المركز الذي تم افتتاحه فِي نهاية شهر ديسمبر الماضي؛ بهَدَف تقديم الخدمات لجميع المتقدمين من مَدِينَة الرِّيَاض والمدن المجاورة لها لتسهيل الإِجْرَاءَات والخدمات التي يقدمها مركز الاختبارات النظرية.

وتهدف هَيْئَة الطيران المَدَنِيّ من ذلك إِلَى تسهيل إِجْرَاءَات شركات الطيران ومَنْسُوبيها فِي مَدِينَة الرِّيَاض وما يجاورها للحصول على الخدمات التي يقدمها المركز بافتتاح مركزٍ للاختبارات النظرية بالرِّيَاض؛ تماشياً مع انتقال مقرها الرئيس إِلَى مَدِينَة الرِّيَاض، بَدَلاً من السفر لمَدِينَة جدة مِمَّا يُسْهِم فِي توفير الجهد والوقت للمستفيدين من خدمات المركز الذي يقدم الخدمات ذاتها التي يقدمها فرع مركز الاختبارات النظرية بمحافظة جدة للجهات الحُكُومِيَّة والشَّرِكَات والأَفْرَاد.

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