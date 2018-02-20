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«البيئة»: تسجيل حالة إصابة بـ«إنفلونزا الطيور» في الخرج

«البيئة»: تسجيل حالة إصابة بـ«إنفلونزا الطيور» في الخرج
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الإيجاز الْيَوْمي لوَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، أنه تم تسجيل حَالَة إِصَابَة واحدة بإِنْفِلْوَنْزَا الطُّيُور من نوع H5N8، خلال الْأَرْبَع وَالْعِشْرِينَ سَاعَةً الْمَاضِية فِي الخرج.

وبَيَّنَت الوَزَارَة، أن عدد العينات التي تم فحصها مُنْذُ بداية الانْتِشَار 8877 عينة جُمعت من جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة، وجاءت نتائج الحالات الإِيجَابية منها 137 حَالَة إِيجَابية، وَتَمَّ التخلص من 4933 طائراً خلال الْأَرْبَع وَالْعِشْرِينَ سَاعَةً الْمَاضِية.

كما أَوْضَحَت الوَزَارَة، أن عدد البلاغات خلال الْأَرْبَع وَالْعِشْرِينَ سَاعَةً الْمَاضِية بلغت 3 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 9 استفسارات، وستستمر الحَمْلَات التوعوية والاستقصائية فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة كَافَّة، بالتعاون مع وَزَارَة الشُّؤُون البَلَدِيَّة والقروية.

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