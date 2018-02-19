«الجبير» رداً على قطر حول «التحالف الأمني»: لدينا بديل قائم

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رفضت المَمْلَكَة مقترحاً قطرياً ساقه أميرها الشيخ تميم بن حمد، بتشكيل تحالف أمني إقليمي على غرار الاتِّحَاد الأوروبي، مطالبة الدوحة بوقف دعمها للإرْهَاب، وحينها يمكن المضي قدماً لتحسين الأمن لجميع دول مجلس التعاون الخَلِيجِيّ.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الاثْنَيْنِ، ‘‘إن السعودية غير مهتمة بالمشاركة فِي تحالف أمني إقليمي على غرار الاتِّحَاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر‘‘.

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قَالَ يوم الْجُمُعَة: ‘‘إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط، تنحية خلافاتها جانباً وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتِّحَاد الأوروبي من أجل إبعاد المِنْطَقَة عن حافة الهاوية‘‘.

ودعا الشيخ تميم المجتمع الدولي، إِلَى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية؛ من أجل تحقيق ذلك. لكنه لم يذكر تفاصيلَ أُخْرَى.

وَأكَّدَ الجبير فِي فيينا على هامش اجتماع مع نظيره النمساوي: لدينا بالفعل هيكل قائم فِي إشارة إِلَى مجلس التعاون الخَلِيجِيّ الذي تأسس قبل 36 عاماً.

وأَضَافَ: “نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرْهَاب، إذا فعلوا ذلك سيصبحون عضواً مرحباً به فِي مجلس التعاون الخَلِيجِيّ ويمكننا حينها المضي قدماً لتحسين الأمن لنا جَمِيعاً”، بِحَسَبِ “رويترز”.

وفرضت السعودية والإِمَارَات والبحرين ومصر إِجْرَاءَات عقابية على قطر؛ بِسَبَبِ دعم الدوحة للإرْهَاب وتدخلها فِي شُؤُون تلك الدول.