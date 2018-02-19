«الجبير» رداً على قطر حول «التحالف الأمني»: لدينا بديل قائم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«الثقافة والإعلام»: إيقاف «السحيمي» وإحالته للتحقيق

«الثقافة والإعلام»: إيقاف «السحيمي» وإحالته للتحقيق

بالصور.. سيارة تدهس فريق دراجات بأبوعريش وتتسبب في وفاة وإصابة 10

بالصور.. سيارة تدهس فريق دراجات بأبوعريش وتتسبب في وفاة وإصابة 10

أول حكم نهائي واجب النفاذ ضد «العقاري».. 500 ألف ريال للمستحقين ‎

أول حكم نهائي واجب النفاذ ضد «العقاري».. 500 ألف ريال للمستحقين ‎

«العقاري»: 500 ألف متقدم يحصلون على تمويلات.. خلال هذه المدة

«العقاري»: 500 ألف متقدم يحصلون على تمويلات.. خلال هذه المدة

«الجبير» رداً على قطر حول «التحالف الأمني»: لدينا بديل قائم

«الجبير» رداً على قطر حول «التحالف الأمني»: لدينا بديل قائم
0

تواصل – متابعات:

رفضت المَمْلَكَة مقترحاً قطرياً ساقه أميرها الشيخ تميم بن حمد، بتشكيل تحالف أمني إقليمي على غرار الاتِّحَاد الأوروبي، مطالبة الدوحة بوقف دعمها للإرْهَاب، وحينها يمكن المضي قدماً لتحسين الأمن لجميع دول مجلس التعاون الخَلِيجِيّ.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس الاثْنَيْنِ، ‘‘إن السعودية غير مهتمة بالمشاركة فِي تحالف أمني إقليمي على غرار الاتِّحَاد الأوروبي مثلما اقترحت قطر‘‘.

كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قَالَ يوم الْجُمُعَة: ‘‘إنه ينبغي لدول الشرق الأوسط، تنحية خلافاتها جانباً وإبرام اتفاق أمني على شاكلة الاتِّحَاد الأوروبي من أجل إبعاد المِنْطَقَة عن حافة الهاوية‘‘.

ودعا الشيخ تميم المجتمع الدولي، إِلَى مواصلة الضغط الدبلوماسي على الدول المعنية؛ من أجل تحقيق ذلك. لكنه لم يذكر تفاصيلَ أُخْرَى.

وَأكَّدَ الجبير فِي فيينا على هامش اجتماع مع نظيره النمساوي: لدينا بالفعل هيكل قائم فِي إشارة إِلَى مجلس التعاون الخَلِيجِيّ الذي تأسس قبل 36 عاماً.

وأَضَافَ: “نأمل أن يفعل القطريون الصواب ويوقفوا دعمهم للإرْهَاب، إذا فعلوا ذلك سيصبحون عضواً مرحباً به فِي مجلس التعاون الخَلِيجِيّ ويمكننا حينها المضي قدماً لتحسين الأمن لنا جَمِيعاً”، بِحَسَبِ “رويترز”.

وفرضت السعودية والإِمَارَات والبحرين ومصر إِجْرَاءَات عقابية على قطر؛ بِسَبَبِ دعم الدوحة للإرْهَاب وتدخلها فِي شُؤُون تلك الدول.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

المملكة تستنكر حادث كنيسة داغستان جنوب روسيا

المملكة تستنكر حادث كنيسة داغستان جنوب روسيا

المملكة تمنح 200 ألف دولار للجنة «الهلال الدولي» التابعة لـ«التعاون الإسلامي»

المملكة تمنح 200 ألف دولار للجنة «الهلال الدولي» التابعة لـ«التعاون الإسلامي»

12 مليون تأشيرة دخول للمملكة خلال العام الماضي

12 مليون تأشيرة دخول للمملكة خلال العام الماضي

«الأرصاد»: الأجواء متقلبة والشتاء لم ينتهي بعد

«الأرصاد»: الأجواء متقلبة والشتاء لم ينتهي بعد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«تويتر» ينتفض ضد دعوة إعلامي بتقليص عدد المساجد.. ومغردون: سنتبرع لبناء المزيد
تقارير وحوارات

«تويتر» ينتفض ضد دعوة إعلامي بتقليص عدد المساجد.. ومغردون: سنتبرع لبناء المزيد

المزيد
الإعلام الخيري.. مراجعات في التصنيفات والمفاهيم
مقالات

الإعلام الخيري.. مراجعات في التصنيفات والمفاهيم

المزيد
إنفوجرافيك.. تطبيق «سرعة الـ140» بـ8 طرق
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تطبيق «سرعة الـ140» بـ8 طرق

المزيد
نجاح المرأة السعودية وحشمتها .. نظرة إعجاب وإكبار
تدوينات حرة

نجاح المرأة السعودية وحشمتها .. نظرة إعجاب وإكبار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>