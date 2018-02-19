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نائب وزير النقل يتفقد طرق مكة.. ويفتتح الحركة المرورية أسفل جسر بريمان

نائب وزير النقل يتفقد طرق مكة.. ويفتتح الحركة المرورية أسفل جسر بريمان
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تواصل – واس:

أجرى نائب وزير النقل المهندس سعد الخلب جولة تفقدية، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، لمشاريع وطرق الوَزَارَة فِي مِنْطَقَة مَكَّة الْمُكَرَّمَة شَمِلَت مَكَّة الْمُكَرَّمَة، وجدة، والطائف.

وبدأت جولة “الخلب” بزيارة لمحافظة الطائف تفقد خلالها مشروع طريق المطار الجديد، ووجه بإعداد دراسة عاجلة لإمكانية ربط الطريق بسوق عُكَاظ، إِضَافَة إِلَى رفع وتيرة العمل لفتح الحركة بطريق الطائف الدائري قبل نهاية العام 2018م وربطه بطريق الجنوب.

وفِي إطار اسْتِعْدَادات الوَزَارَة لموسم حج هذا العام وخدمة ضيوف الرحمن، وقف الخلب على مشروع نفق المُشَاة بجانب مُسْتَشْفَى شرق عرفات، وتفقد أَعْمَال صيانة جسر الجعرانة فِي المشاعر المُقَدَّسَة بمكة الْمُكَرَّمَة والمقرر إنهاؤها قبل موسم حج هذا العام بِإِذْنِ اللهِ.

واختتم مَعَالِي نائب وزير النقل جولته بافتتاح الحركة المرورية أسفل كوبري بريمان؛ وَذَلِكَ تَأْكِيداً على مُتَابَعَة تنفيذ تَوْجِيهَات مَعَالِي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي بعد زيارته التفقدية الشهر الماضي حيث وجّه خلالها بسرعة إنجاز الأَعْمَال أسفل الجسر لتخفيف معاناة الأحياء المجاورة للجسر وتسهيل حركة السير على مستخدمي الطريق.

وتأتي هذه الجولات التفقدية فِي إطار حرص الوَزَارَة على الوقوف ميدانياً على سير العمل فِي إتمام مشاريع الطرق التابعة لها فِي جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة.

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