أمير الرياض: إنجاز 68% من أعمال تنفيذ مشروع «المترو»

تواصل – واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهَيْئَة العليا لتطوير مَدِينَة الرِّيَاض، رئيس اللَّجْنَة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمَدِينَة الرِّيَاض الْيَوْم، الاجتماع الـ 13 للجنة العليا.

وأَوْضَحَ سُمُوّه أَنَّ نسبة الإنجاز فِي أَعْمَال تنفيذ مشروع قطار الرِّيَاض بلغت حتى الآن 68% حتى الآن، ميما تسير أَعْمَال المشروع بخطى ثابتة، ووفق الخطط والبرامج الموضوعة لها، وسنشهد مع نهاية عام 2018م الحالي، بمَشِيئَة الله، بداية التشغيل التجريبي لعربات القطار على الجسور والمسارات فِي العديد من خطوط المشروع.

مِنْ جَانِبِهِ، بين مَعَالِي عضو الهَيْئَة العليا لتطوير مَدِينَة الرِّيَاض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهَيْئَة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن المجتمعين اطلعوا على سير العمل فِي تنفيذ أَعْمَال مشروع قطار الرِّيَاض، حيث تتواصل حَالِيّاً أَعْمَال تنفيذ المشروع فِي 250 موقعاً على امتداد مسارات شبكة قطار الرِّيَاض فِي مختلف أرجاء المَدِينَة، وتتوزع بين كَافَّة عناصر المشروع، من أَعْمَال إنشائية فِي المحطات الرَئِيسِيّة والفرعية البالغ عددها 85 محطة، ومراكز المبيت والصيانة البالغ أعدادها 7 مراكز، وأَعْمَال الأنفاق العميقة التي بلغت نسبة إنجازها 100%، وأَعْمَال الجسور التي أنجز منها 98%، وأَعْمَال المسارات السطحية التي بلغت نسبة الإنجاز منها 86%، إِضَافَة إِلَى أَعْمَال تركيب سكة الحديد على المسارات بنسبة إنجاز بلغت 68%، وتحويل 90% من شبكات الخدمات العَامَّة المتعارضة مع مسارات المشروع، فِي الوقت الذي بدأت فيه أَعْمَال التحسين العمراني فِي محيط عدد من المسارات، وتواصلت فيه أَعْمَال الاختبارات على عربات القطارات، البالغ عددها الإِجْمَالي 452 عربة، والتي جرى حتى الآن تصنيع 300 عربة منها من قبل ثلاثة من أكبر مصنعي عربات القطارات فِي العالم، ووصل إِلَى مَدِينَة الرِّيَاض 60 قطاراً منها حتى الآن.

وتواصلت اسْتِعْدَادات الهَيْئَة العليا ضمن مرحلة التجهيز والتحضير التي تسبق التشغيل التجريبي للمشروع، قبل انطلاق مرحلة التشغيل الفِعْلِي بمَشِيئَة الله، حيث وَافَقَ الاجتماع، على طرح منافسات عقود تنفيذ أَعْمَال التشغيل والصيانة لمحطات ومرافق شبكة الحافلات، ومبنى مركز التحكم والتشغيل للنقل العام بمَدِينَة الرِّيَاض، وَفْقَ ثلاث مجموعات، تَشْمَل: محطات ومرافق شبكة الحافلات فِي كل من: “جنوب، ووسط، وشمال الرِّيَاض”.