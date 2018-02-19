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أهالي بيشة يشيعون «الحارثي» أطول رجل أمن في المنطقة (صور)

أهالي بيشة يشيعون «الحارثي» أطول رجل أمن في المنطقة (صور)
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تواصل – عسير:

شيع أَهَالِي بيشة، بمِنْطَقَة عسير، يوم أمس شهيد الواجب الوكيل قريب معيض بن علي بديع الحارثي، والذي توفي إِثْر تعرض دوريته لحادث تصادم أثناء أداء عمله ومتابعة أحد الأشْخَاص الهاربين من نقطة تفتيش أمنية.

وَأكَّدَ زملاء الفقيد، رَحِمَهُ اللهُ، أنه أَطْوَل رجل أمن بمحافظة بيشة، مضيفين أن زميلهم “معيض” كان يسابق الزمن لعمل الخير واكتسب محبة الناس لخلقه الرفيع واجتهاده لخدمة دينه ووطنه.

وأدى المصلون صلاة الميت على ”الحارثي”، بعد صلاة العصر، يتقدمهم اللواء صالح القرزعي مدير شرطة مِنْطَقَة عسير، فِي جامع الرسالة بالفيض، فِي وادي ترج التابعة لمحافظة بيشة.

وامتلأ الجامع بالمُصَلِّينَ من ذوي الفقيد وزملائه بالدوريات الأمنية والقطاعات الأُخْرَى، وسط دعواتهم بأن يغفر الله له، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه خير الجزاء لما قدمه لخدمة دينه ووطنه.

 

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