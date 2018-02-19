12 مليون تأشيرة دخول للمملكة خلال العام الماضي

تواصل – الرِّيَاض:

أكد عبدالرحمن اليوسف، نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية، مدير عام الإِدَارَة العَامَّة للتأشيرات، أن الخارجية تواكب الوسائل التقنية لتسهيل إِنْجَاز التأشيرات فِي مختلف دول العالم، مُبَيِّناً أن المعوقات المتعلقة بالتأشيرة باتت ضئيلة.

وأَوْضَحَ على هامش مشاركته بالملتقى السعودي لصناعة الاجتماعات، المنعقد حَالِيّاً بالرِّيَاض، فِي جلسة دور المبادرات الحُكُومِيَّة فِي مواجهة تحديات صناعة الاجتماعات السعودية، بمشاركة كل من وَزَارَة الخارجية والهَيْئَة العَامَّة للاسْتِثْمَار ومصلحة الجَمَارِك، أن العام الماضي، شَهِدَ استخراج 12 مليون تأشيرة لدخول المَمْلَكَة، منها مليون ونصف تأشيرة زيارة، إِضَافَةً إِلَى نصف مليون تأشيرة زيارات تِجَارِيّة بِحَسَبِ ‘‘الرِّيَاض‘‘.

وأوضح، أن تأشيرة رجال الأَعْمَال صالحة لمدة عامين ومتعددة الزيارات؛ وَذَلِكَ سَعْياً من الوَزَارَة لتسهيل الحركة التِجَارِيّة ونشاط الاجتماعات والمؤتمرات بالمَمْلَكَة، مُؤكِّداً حرص الوَزَارَة لِمُنَاقَشَةِ العديد من التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات على وجه الخصوص.

كما تناول خالد بن عبدالعزيز العرج مدير عام إِدَارَة الرقابة الجُمْرُكية بمصلحة الجَمَارِك السعودية، مساهمة قطاع الجَمَارِك فِي تيسير التجارة ونقل البضائع للمَمْلَكَة، حيث بلغ مجموع دخول وخروج الشاحنات للمنافذ السعودية 3.891.459 مليون مرة،

وأَضَافَ، أن الجَمَارِك تسعى لتقليص عدد المعاملات، وتقليص المستندات المطلوبة بالمنافذ، مُشِيراً إِلَى أن بعض المعاملات كانت سابقاً تتطلب 12 مستنداً إِلَى أن تقلصت ليصبح عددها معاملتين فقط.

من جهة أُخْرَى، استعرض باسم السلوم وكيل محافظ الهَيْئَة العَامَّة للاسْتِثْمَار لشؤون الاتصال والتسويق، تميز وحضور المَمْلَكَة اقتصادياً، عازياً ذلك لعوامل عِدَّة منها بنيتها الأساسية، وموقعها الجغرافي؛ الْأَمْر الذي يعزز من حظوظها وفرصها التِجَارِيّة.

وَشَدَّد ناصر العباس المدرب فِي مجال التصاميم وأحد المشاركين فِي الجلسات العلمية، على ضرورة مواكبة المصمم للأساليب الحديثة فِي التصميم واختيار معايير الجودة وإِجْرَاءَات تحقيقها لأهمية الإنفوجرافيك فِي صناعة الاجتماعات.