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«العيسى» لقيادات «التعليم»: نريد قرارات تتوافق مع سياسة الدولة واستراتيجية الوزارة

«العيسى» لقيادات «التعليم»: نريد قرارات تتوافق مع سياسة الدولة واستراتيجية الوزارة
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تواصل – فريق التحرير:

دعا وزير التعليم د. أحمد العيسى وكلاء الوَزَارَة فِي القطاعات التعليمية إِلَى التفكير والإِبْدَاع لقرارات قابلة للتطبيق تتوافق مع سياسات الدولة واستراتيجية الوَزَارَة.

جاء ذلك خلال تدشين الوزير ورشة عمل، بِعُنْوَان: “سيناريوهات دعم القرار”، التي نظمتها وكالة التخطيط والمعلومات، الْيَوْم الاثْنَيْنِ، بمقر وَزَارَة التعليم بالرِّيَاض، بحضور نائبه د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي، ووكلاء الوَزَارَة ومديري العموم فِي جهاز الوَزَارَة.

وفي مستهل الورشة قدم وكيل الوَزَارَة للتخطيط والمعلومات د. عبدالرحمن بن عمر البراك شكره للوزير ونائبه على حضورهم ومشاركتهم أَعْمَال الورشة، كمَا قَدَّمَ شكره لجميع وكلاء الوَزَارَة، ومديري العموم بالقطاعات التعليمية على تفاعلهم فِي تحديد القرارات الاستراتيجية ومؤشرات تلك القرارات فِي وكالات التعليم، والتي بلغت أكثر من 170 قراراً بمؤشرات أداء تجاوزت 250 مؤشراً، وتحديد البيانات اللازم توفيرها لاتخاذ تلك القرارات بِنَاءً عَلَى أساس سليم.

بَعْدَ ذَلِكَ ألقى “العيسى” كلمة شكر فيها وكالة التخطيط والمعلومات ووكلاء الوَزَارَة ومديري العموم والمشرفين فِي القطاعات التعليمية على مَا بذلوه خلال هذه الورشة والورش السابقة من جهود، مُؤكِّداً أن موضوع دعم القرار عمل له ارتباط مباشر بكفاءة القرارات المتخذة.

ودعا العيسى وكلاء الوَزَارَة فِي القطاعات التعليمية الوصول لقرارات قابلة للتطبيق تتوافق مع سياسات الدولة واستراتيجية الوَزَارَة، مُشِيراً أن مثل هذه الورشة ساهمت فِي تمكين الوكالات المختلفة على التفكير بطبيعة العمل، وتصنيف القرارات المتخذة من حيث الأولويات؛ ومِنْ ثَمَّ التركيز على القرارات الرَئِيسِيّة ومحاولة إيجاد نظام معلوماتي كاف لاتخاذ القرار السليم فِي الوقت المناسب.

وأَوْضَحَ أنه لِكَوْن عمل الوَزَارَة متشعباً ومتنوعاً فإن مشروع دعم القرار يَحْتَاج إِلَى اسْتِمْرَارية الترتيب، والتنسيق مع الوكالات المختلفة واسْتِمْرَار مُتَابَعَة احْتِيَاجات الوكالات المختلفة فيما يتعلق بنوعية المعلومات والأنظمة التي تحتاجها وتدريب المشرفين والموظفين بشكل عام على العمل كفريق لاتخاذ القرار الصحيح؛ وَهُوَ مَا يتطلب تكاتف الجهود بين الوكالات واسْتِمْرَار تخفيف الإِجْرَاءَات؛ سَعْياً لتحقيق مراحل متقدمة فِي العمل الإداري والإشرافي ووُصُولاً إِلَى إدارات التعليم من خلال دعمهم باتخاذ القرار المناسب.

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