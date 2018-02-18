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توقعات طقس اليوم: غبار وضباب وغيوم على هذه المناطق

توقعات طقس اليوم: غبار وضباب وغيوم على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة, ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على طريف, والقريات, وسكاكا وعرعر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38كم/ساعة، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 38 كم/ساعة، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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