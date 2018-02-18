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شاهد.. ماذا قال أحد الشباب لوزير التعليم خلال زيارته لجامعة الملك فهد للبترول

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تواصل – متابعات:

استقبل شباب سعوديون وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أثناء زيارته لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية واطلاعه على مرافقها البحثية والتعليمية، وتحديدا معهد “ريادة الأعمال”.

وقال شباب سعوديون إنهم استقالوا من وظائفهم للانخراط في معهد الريادة، الذي يرون أنه يوفر لهم فرصة سانحة لإنشاء مصنع خاص بهم يناسب تخصصاتهم ويرضي تطلعاتهم.

وأنشئ معهد الريادة في عام 1431، ويستهدف جميع طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بغض النظر عن مستواهم الدراسي أو تخصصاتهم، حيث يركز على نشر الفكر الريادي والقيادة الريادية بين طلاب الجامعة، كما يقوم بمساعدة الطلاب على تأسيس شركات تقنية وليدة.

وكان العيسى قد زار المنطقة الشرقية والتقى بالأمير سعود بن نايف أمير المنطقة، للمشاركة في تدشين عدد من المشاريع التعليمية، كما زار الجامعة وأكد أنها مفخرة للوطن، حيث إنها تضاهي أعرق الجامعات العالمية.

 

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