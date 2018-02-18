تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

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توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، لطقس اليوم الاثنين، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق (الحدود الشمالية، الشرقية، والرياض وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية).

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة، متوقعة تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على (طريف، القريات، سكاكا وعرعر).

وتابعت أن الرياح السطحية بالبحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، كما ستكون الرياح السطحية بالخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.