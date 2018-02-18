مكة.. 4 شباب يختطفون فتاة ويصورونها عارية بعد الاعتداء عليها

تواصل – مَكَّة الْمُكَرَّمَة:

تَمَكَّنَت الجهات الأمنية بمكة الْمُكَرَّمَة من القبض على 4 شباب، بعد ارتكابهم جريمة مُرَوِّعة، حيث قاموا بخطف واغتصاب فتاة من الجنسية البورمية تبلغ من العمر (30 عاماً)، وعمدوا إِلَى تصويرها عارية بعد ارتكاب جريمتهم، لابتزازها.

ووَفْقاً لـ “العَرَبِيّة. نت” فقد أودعت الجهات الأمنية الشباب المتهمين الأربعة من الجنسية البورمية داخل مركز “شرطة المنصورة”؛ وَذَلِكَ تَمْهِيداً لإحالتهم إِلَى النيابة العَامَّة واستكمال الإِجْرَاءَات القانونية ضدهم.

وفي تفاصيل الحادثة، فقد قَامَ شابان بترصد الضحية وشقيقتها الصغرى، أثناء خروجهما وسيرهما بأحد الأسْوَاق التِجَارِيّة بشارع المنصور بمكة فِي ساعة متأخرة.

وقاما الشابان بخطف الفتاة وإدخالها إِلَى السيارة بالقوة، والانتقال بها لمِنْطَقَة “الشميسي” على طريق (مكة – جدة)، قبل أن يشتركا مع اثْنَيْنِ آخرين فِي الاعتداء عليها، وتمزيق ملابسها واغتصابها وتصويرها لمنعها من فضح أمرهم.

وقام الجناة بإلقاء الضحية خلف أسْوَاق الأسماك، بعد الانتهاء من جريمتهم، غير أن الشرطة نجحت فِي العثور والقبض عليهم، وعَثَرَت بحوزتهم على مقاطع وصور لاغتصاب الضحية.