الإطاحة بوافدتين أعدتا مسكناً لممارسة الرذيلة بجدة

تواصل – فريق التحرير:

كَشَفَت هَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر عن ضبط امرأتين وافدتين أعدتا إحدى الشقق السكنية لممارسة الرذيلة؛ وَذَلِكَ بعد تنسيق أمني مع شرطة محافظة جدة.

وَأكَّدَ حساب ‘‘رئاسة الهَيْئَة‘‘ على موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ ‘‘تويتر‘‘ الْيَوْم، أنه على إِثْر تلقي مركز الاتصال الموحد 1909 بَلَاغاً يفيد بإعداد إحدى الشقق السكنية لممارسة الرذيلة؛ تم ضبط امرأتين وافدتين وإحالتهما إِلَى النيابة العَامَّة، بعد تنسيقٍ أمني بين هَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة محافظة جدة.