أمطار الخير تهطل على محافظات الرياض

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

3 طُرق شهيرة لا يشملها قرار «سرعة الـ140».. تعرَّف عليها

3 طُرق شهيرة لا يشملها قرار «سرعة الـ140».. تعرَّف عليها

تفاصيل تحقيق «زفة العروس بجازان».. متعهد الفرقة غرَّر بالفتاة

تفاصيل تحقيق «زفة العروس بجازان».. متعهد الفرقة غرَّر بالفتاة

«مصادر»: تطبيق التصنيف الإجباري للموظفين قريبًا

«مصادر»: تطبيق التصنيف الإجباري للموظفين قريبًا

ردُّ اللجنة الدائمة للإفتاء على زيارة النساء للقبور

ردُّ اللجنة الدائمة للإفتاء على زيارة النساء للقبور

أمطار الخير تهطل على محافظات الرياض

أمطار الخير تهطل على محافظات الرياض
0

تواصل – واس:

هطلت مساء أمس أَمْطَار خفيفة إِلَى متوسطة على محافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها (ساجر، والبجادية، وعروى) ومَا زَالَت السَّمَاء ملبدة بالغيوم.

كما هطلت أَمْطَار على محافظة المجمعة فجر الْيَوْم، وبعض المراكز التابعة، ارتوت على إِثْرها الْأَرْض فِي روضة (حطابة).

فيما هطلت أَمْطَار متوسطة مع زخات من البرد على محافظة شقراء، والمراكز التابعة لها، كما هطلت أَمْطَار خفيفة صباح الْيَوْم على محافظة رماح، والمراكز التابعة لها (الحفنة، وهجرة الحفيرة، والطيري، وحفر العتش، وفيضة التنهات).

فيما هطلت أَمْطَار خفيفة إِلَى متوسطة فجر الْيَوْم على محافظة ثادق والمراكز التابعة لها، ارتوت على إِثْرها بعض الأودية والشعاب.

وهطلت أَمْطَار خفيفة ومتفرقة فجر الْيَوْم على أجزاء متفرقة من محافظة الغاط، ارتوت على إِثْرها الْأَرْض.
جعلها الله أَمْطَار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضبط 3 مواقع لتصنيع الخمور بالحائر.. وإتلاف 930 قارورة (صور)

ضبط 3 مواقع لتصنيع الخمور بالحائر.. وإتلاف 930 قارورة (صور)

توقعات بأمطار على 8 مناطق

توقعات بأمطار على 8 مناطق

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

توقعات بأمطار على مساحات واسعة بـ 12 منطقة

توقعات بأمطار على مساحات واسعة بـ 12 منطقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«طالبات حفر الباطن» لـ«تواصل»: هذا ما نعانيه داخل الجامعة!
تقارير وحوارات

«طالبات حفر الباطن» لـ«تواصل»: هذا ما نعانيه داخل الجامعة!

المزيد
إنفوجرافيك .. تحقيقات النيابة العامة خلال شهر بجميع المناطق
انفوجرافيك

إنفوجرافيك .. تحقيقات النيابة العامة خلال شهر بجميع المناطق

المزيد
أقطع شجرة.. وأُحيي إيماناً!
مقالات

أقطع شجرة.. وأُحيي إيماناً!

المزيد
قصة أكبر عملية نصب على بنك إماراتي بـ«السحر الأسود»
تقارير وحوارات

قصة أكبر عملية نصب على بنك إماراتي بـ«السحر الأسود»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>