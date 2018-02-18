أمطار الخير تهطل على محافظات الرياض

تواصل – واس:

هطلت مساء أمس أَمْطَار خفيفة إِلَى متوسطة على محافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها (ساجر، والبجادية، وعروى) ومَا زَالَت السَّمَاء ملبدة بالغيوم.

كما هطلت أَمْطَار على محافظة المجمعة فجر الْيَوْم، وبعض المراكز التابعة، ارتوت على إِثْرها الْأَرْض فِي روضة (حطابة).

فيما هطلت أَمْطَار متوسطة مع زخات من البرد على محافظة شقراء، والمراكز التابعة لها، كما هطلت أَمْطَار خفيفة صباح الْيَوْم على محافظة رماح، والمراكز التابعة لها (الحفنة، وهجرة الحفيرة، والطيري، وحفر العتش، وفيضة التنهات).

فيما هطلت أَمْطَار خفيفة إِلَى متوسطة فجر الْيَوْم على محافظة ثادق والمراكز التابعة لها، ارتوت على إِثْرها بعض الأودية والشعاب.

وهطلت أَمْطَار خفيفة ومتفرقة فجر الْيَوْم على أجزاء متفرقة من محافظة الغاط، ارتوت على إِثْرها الْأَرْض.

جعلها الله أَمْطَار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.