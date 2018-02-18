«البيئة»: عدم تسجيل أية إصابات بـ«إنفلونزا الطيور» خلال الـ24 ساعة الماضية

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أَوْضَحَ الإيجاز الْيَوْمي لوَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة حول حالات الإِصَابَة بإِنْفِلْوَنْزَا الطُّيُور من نوع H5N8، أنه لم تسجل أَيْ إِصَابَة فِي المَمْلَكَة خلال الْأَرْبَع وَالْعِشْرِينَ سَاعَةً الْمَاضِية.

وبَيَّنَتِ الوَزَارَة أن عدد العينات التي تم جمعها مُنْذُ بداية الانْتِشَار بلغ 8370 عينة جُمعت من جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة، وجاءت نتائج الحالات الإِيجَابية منها 136 حَالَة إِيجَابية، وَتَمَّ التخلص من 11230 طائراً خلال الْأَرْبَع وَالْعِشْرِينَ سَاعَةً الْمَاضِية.

كما أَوْضَحَتِ الوَزَارَة أن عدد البلاغات خلال الْأَرْبَع وَالْعِشْرِينَ سَاعَةً الْمَاضِية بلغ 3 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 10 استفسارات، وستستمر الحَمْلَات التوعوية والاستقصائية فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة كَافَّةً، بالتعاون مع وَزَارَة الشُّؤُون البَلَدِيَّة والقروية.