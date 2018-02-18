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الجبير: مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني.. وعلى إيران مراجعة سياساتها

الجبير: مشاكل المنطقة بدأت مع ثورة الخميني.. وعلى إيران مراجعة سياساتها
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تواصل – الرِّيَاض:

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن مشاكل المِنْطَقَة بدأت مع ثورة الخميني عام 1979، مُشِيراً إِلَى أن إيران اقترفت أَعْمَالاً إرْهَابية فِي ألمانيا ومَنَاطِق عديدة حول العالم.

وأَضَافَ الجبير، فِي كلمة له فِي مؤتمر ميونيخ للأمن، الْيَوْم الأحد، بأن على إيران الالتزام بالقوانين الدَّوْلِيَّة والأعراف إذا أرادت أن نتعامل معها كدولة طبيعية.

وَتَابَعَ أن على إيران مراجعة سياساتها الحالية خَاصَّة فِي مِنْطَقَة الشرق الأوسط والعمل على تغييرها، مُبَيِّناً أن إيران درّبت وأدارت الخلية التي فجّرت الأبراج فِي المَمْلَكَة عام 1996، وعملت على زعزعة استقرار سوريا والعراق واليمن ولبنان.

واستطرد الجبير: “لن تجدوا أَيْ اعتداء من بلادي تجاه إيران؛ لأننا نؤمن بسيادة القانون”، لافتاً إِلَى أن على إيران أن تفهم أن العقوبات جاءت نَتِيجَة لسلوكها العدواني المتواصل.

وَأَشَارَ وزير الخارجية إِلَى أن إيران توفر أكثر من 90% من المتفجرات التي تُستخدم فِي الاعتداءات الإرْهَابية.

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