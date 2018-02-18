بالأسماء.. «أمانة المدينة» تُكرم 22 شهيداً على طريقتها

تواصل- فريق التحرير:

قال أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري: إن إدارة التسمية والترقيم قامت بتسمية 22 شارعاً بأسماء شهداء الواجب وذلك بناء على الأمر السامي الكريم رقم 3065 /م ب وتاريخ 30/11/1425هـ وذلك تقديراً واعتزازاً بما قدمه ويقدمه رجال الأمن من تضحيات كبيرة لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم ، ولكي تبقى ذكرى هؤلاء البواسل خالدة في الذاكرة.

الشهداء هم:

عبدالمجيد بن عبدالله عوده الحربي، علي عيد البلوي، حاضر منور راشد العوفي، أحمد بن حسين بن أحمد سفياني، سامي معوض عوض الله الحربي، محمد معتاد هلال المولد، أحمد غازي عيد الجهني، محمد بن معوض بن نافع العمري، ظاهر بن عبدالله بن محمد النفعي، ماجد عبدالله عنايه الله اللهيبي.

ومن بين الشهداء: أحمد بن محمد ذاكر ادريس، عيسى عبدالله محمد آل جابر عسيري، محمد عتقان مطر المطيري، فهد عبدالغني علي العبسي، نايف رويعي سلامة البلوي، وليد عبدلله حامد المزيني، محمد نواف فرحان المحمدي، أحمد عبدالله سليمان البلوي، حمد خصيوي حمد المزيني، عبدالاله عباس يوسف الهيري، طايع عبدالرحمن عابد الرشيدي، أحمد بشير رزق الله العياشي.