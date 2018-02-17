توقعات بأمطار على 8 مناطق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

ردُّ اللجنة الدائمة للإفتاء على زيارة النساء للقبور

ردُّ اللجنة الدائمة للإفتاء على زيارة النساء للقبور

الأمن العام: بدء تطبيق «سرعة الـ140» بعد يومين على هذه الطرق

الأمن العام: بدء تطبيق «سرعة الـ140» بعد يومين على هذه الطرق

توضيح مهم من «التعليم» عن «توظيف المعلمين بنظام العقود»

توضيح مهم من «التعليم» عن «توظيف المعلمين بنظام العقود»

الإعدام لمغتصب وقاتل «الطفلة زينب» بباكستان

الإعدام لمغتصب وقاتل «الطفلة زينب» بباكستان

توقعات بأمطار على 8 مناطق

توقعات بأمطار على 8 مناطق
0

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم وحائل ويستمر هطول الأمطار الرعدية على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة الرياض، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات “جازان ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة” تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

توقعات بأمطار على مساحات واسعة بـ 12 منطقة

توقعات بأمطار على مساحات واسعة بـ 12 منطقة

أمطار غزيرة على منطقة الجوف ومركز شقري بتبوك (صور)

أمطار غزيرة على منطقة الجوف ومركز شقري بتبوك (صور)

خبير أرصاد: كتلة باردة على «الشمالية» وسحب ممطرة فجر السبت

خبير أرصاد: كتلة باردة على «الشمالية» وسحب ممطرة فجر السبت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشوائية وارتباك وتبادل اتهامات حول تعليق الدراسة بين «الأرصاد والتعليم»
تقارير وحوارات

عشوائية وارتباك وتبادل اتهامات حول تعليق الدراسة بين «الأرصاد والتعليم»

المزيد
مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار
تقارير وحوارات

مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار

المزيد
القيمة المضافة هي الحل
مقالات

القيمة المضافة هي الحل

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>