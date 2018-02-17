توقعات بأمطار على 8 مناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم وحائل ويستمر هطول الأمطار الرعدية على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة الرياض، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات “جازان ، عسير ، الباحة، مكة المكرمة” تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وتنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الاوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.