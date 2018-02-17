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«النقل»: التشقق في جسر تقاطع فياض الجوف لايؤثر على سلامة الطريق

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تواصل – أحمد الجوف

علق المتحدث الإعلامي لوزارة النقل تركي الطعيمي على مقطع الفيديو المتداول عن وجود “شطر” في تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الفياض بالجوف.

وأوضح “الطعيمي” أن ما ظهر بالمقطع هو فاصل تمدد نتيجة فتح حركة المرور المؤقته على التقاطع، للتيسير على سالكي الطريق، وأدت الحركة للتمدد وتشقق بطبقة الاسفلت فقط، مؤكدا أن المشكله ليست انشائية بجسم التقاطع الخرساني أو مؤثرة.

وأضاف أنه سيتم استكمال طبقات الاسفلت وفواصل التمدد للتقاطع، بعد سحبه من المقاول السابق.

وشدد أن هذا التشقق لا يؤثر على سلامة مرتادي الطريق، وأنه يخضع للمراقبة المستمرة من قبل فريق الصيانة بالوزارة.

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