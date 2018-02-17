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استعداداً للعاصفة الترابية.. «صحة القريات» تعلن الطوارئ بالمستشفيات

استعداداً للعاصفة الترابية.. «صحة القريات» تعلن الطوارئ بالمستشفيات
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تواصل – عبدالله النعيم:

رفعت “صحة القريات” حالة الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية، لاستقبال أية حالات ترد إليها بسبب العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة خلال ساعات.

ووجّه مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات عبدالرحمن بن دبي الحربي كافة المستشفيات والمراكز الصحية للاستعداد لاستقبال الحالات التي قد تتأثر من العاصفة المحملة بالأتربة التي تشهدها محافظة القريات غداً الأحد الموافق 2-6-1439 هـ، والمراكز التابعة لها.

وطالبت “صحة القريات” المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة من يعانون من المشاكل الصحية وأمراض الربو وحساسية الصدر، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، واستخدام الكمامات الوقائية.

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