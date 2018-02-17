محافظ الدرعية يستقبل رئيس «الأمر بالمعروف» بالرياض (صور)

تواصل – فريق التحرير:

استقبل محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود بمكتبه بمقر المحافظة، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ تركي بن عبدالله الشليل.

وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين الفرع والمحافظة بما يحقق الرفع من مستوى أداء عمل الهيئة في المحافظة ليتواكب مع أهميتها التاريخية، ووفق الأنظمة والتعليمات.

وأثنى محافظ الدرعية على جهود الهيئة في المجتمع، مؤكدا دعم ولاة الأمر – أيدهم الله – لهذا الجهاز منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

من جهته ثمن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض دعم سمو المحافظ لهيئة الدرعية ولمنسوبيها مبينا حرص معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على تواصل الفرع مع أصحاب السمو والسعادة محافظي المحافظات فيما يواكب تطلعات ولاة الأمر أيدهم الله بتعزيز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

حضر الاستقبال رئيس هيئة الدرعية الشيخ فهد اليوسف وعدد من مسؤولي فرع الرئاسة بمنطقة الرياض.

في سياق متصل، أجرى “الشليل” جولة تفقدية لفرع الهيئة بالمحافظة، اطلع خلالها على سير العمل الميداني والإداري.

وكان في استقباله رئيس هيئة الدرعية الشيخ فهد اليوسف ومديرو الإدارات ورؤساء وأعضاء المراكز بالدرعية والعيينة والجبيلة، كما زار مبنى هيئة الدرعية الذي ما زال تحت الإنشاء واطمأن على سير العمل فيه.

وألقى الشليل كلمة خلال لقائه منسوبي الهيئة ركز فيها على عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية القيام بها على خير وجه، وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم والعمل وفق الأنظمة والتعليمات، والحرص على تكثيف التواجد في الميدان بما يحقق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد حفظهم الله.

بعد ذلك استمع فضيلته لاستفسارات ومداخلات الحضور وأجاب عليها.

ورافق فضيلته خلال الجولة عدد من مسؤولي الفرع.

وتأتي هذه الجولة إنفاذا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تؤكد أهمية الوقوف على العمل الميداني وتطويره والارتقاء بمستوى أدائه.