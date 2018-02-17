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عقب وجبة العشاء.. لا تتناول هذه المشروبات السبعة

عقب وجبة العشاء.. لا تتناول هذه المشروبات السبعة
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تواصل – فريق التحرير:

دائماً ما يكثر في الوقت الذي يلي وجبة العشاء الشعور بالحاجة إلى شرب شيء قبل النوم، ويعتقد البعض أن تناول المشروبات يمكن أن يساعد على الهضم قبل النوم.

لكن موقع “بولد سكاي” الهندي يطالب بتوخي الحذر حول ذلك الأمر، مقدماً قائمة بسبعة مشروبات ينبغي تجنبها قبل عقب وجبة العشاء، وهي:

1- القهوة مع المبيض: علاوة على احتواء القهوة على الكافيين الذي يضر بعملية النوم، فإن المبيض المضاف إلى القهوة يحتوي على زيوت نباتية مهدرجة وشراب الذرة، وسكر يصعب على الجسم تحملها.

2- المشروبات الغازية: حتى تلك المخصصة لمن يتبعون حمية غذائية تفاقم المشكلات الصحية لمن يتناولها عقب العشاء بسبب ما تحتويه من سكر صناعي.

3- حليب البقر: يعتقد بعضنا أن حليب البقر أفضل مصدر للحصول على الفيتامينات والكالسيوم والبروتين؛ لكن في الواقع حليب البقر ضار لعظامك بسبب احتوائه على بروتين حيواني يزيل الكالسيوم من العظام. كما أنه مصدر لسعرات حرارية ودهون غير مرغوب فيها، كما يحتوي أيضًا على مضادات حيوية وكوليسترول. وبالتالي، فاستهلاك هذا الحليب عقب وجبة العشاء يزيد مستوى الكوليسترول ويخزن المزيد من الدهون.

4- المساحيق المجففة: مزيج المساحيق المجففة يمكن أن يتسبب في ألم البطن والقلق والغثيان والصداع؛ لذلك يفضل تجنبها قبل النوم.

5- المياه المنكهة: تناول المياه التي يضاف إليها بعض النكهات تتسبب في أضرار للجسم بسبب احتوائها على سكر ومحليات صناعية، ولذلك ينصح بعدم شربها قبل النوم.

6- عصير التفاح: يفضل تجنب عصير التفاح عقب وجبة العشاء، خاصة المعبأ صناعياً، بسبب احتوائه على السكروز؛ حيث يتسبب في الشعور بامتلاء المعدة ويقلل الراحة خلال النوم.

7- مشروبات الطاقة: ينبغي تجنبها ليلًا، إلا إذا كنت تفكر في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد العشاء؛ لأن هذه النوعية من المشروبات تحتوي على عناصر إذا لم يتم حرقها في الوقت المناسب فسيكون لها تأثير سلبي على الجسم.

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