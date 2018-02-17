4 أعراض تكشف إصابتك بـ«المياه البيضاء» على العين مبكرًا

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المياه البيضاء.. مصطلح يعرفه جيدا مرضى العيون والأطباء، لأنه من أكثر الأعراض شيوعاً المسببة لضعف الإبصار، وقد يتسبب في فقده نهائياً، في حالة عدم التعامل معه جيداً.

لذلك من المهم معرفة الأعراض الدالة على الإصابة بالمياه البيضاء، وهي أعراض مبكرة، مثل:

– صعوبة القيادة ليلًا: ترجع صعوبة قيادة السيارة ليلًا؛ نتيجة عدم وضوح الرؤية؛ ولأن مصابيح السيارة الأمامية تبدو أكثر توهجًا.

– ازدواج الرؤية: في بعض الأحيان، قد تتزايد أعراض الرؤية الغائمة والضبابية؛ لتصبح هناك ازدواجية في الرؤية.

– الألوان الباهتة: الذين يعانون من المياه البيضاء، لا يرون الألوان في ظلها الصحيح، وإنما يرون نسخة باهتة من اللون.

– صعوبة القراءة: بسبب تراجع القدرة، على تمييز التناقض بين الأبيض والأسود، تعتبر صعوبة القراءة من أعراض المياه البيضاء؛ لأن من يشكو من المشكلة، يجد صعوبة في قراءة الصحف والكتب.

– الرؤية الغائمة: من أعراض مشكلة إعتام عدسة العين، أو المياه البيضاء أن تظهر الكائنات والأشياء بشكل ضبابي، وتشعر بوجود غيمة أمام عينيك.