«العقاري» يُطلق خدمتي «اعرف دورك» و«عجلها» لتقليص مدة الانتظار

تواصل- الرياض:

أعلن المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، عن تدشين خدمتين جديدتين للمستفيدين بقوائم الانتظار هما: “اعرف دورك”، و”عجلها” والتي يهدف من خلالهما الصندوق إلى “التسهيل على المواطنين”، و”تقليص مدة انتظارهم”.

وأوضح، أن الخدمتين الجديدتين سبق الإعلان عنهما في المؤتمر الصحافي للإعلان عن الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج “سكني 2018″ الذي عقد بمقر ” واس” بالرياض الخميس الماضي، وستعززان عنصر الشفافية بين الصندوق والمواطنين.

وأفاد، بأن خدمة “اعرف دورك” تمكن المستفيد من معرفة تاريخ صدور رقمه، بطريقة سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق العقاري.

وعن سبب إطلاق خدمة “عجلها” بين الدهمش أن ذلك جاء تقديراً وتلبية لرغبات المستفيدين، حيث أن بعضهم قد يكون متأخراً في سلم الانتظار، وهم بأمس الحاجة للحصول على تمويل عقاري، ولا يوجد عليهم أي “التزامات مالية” سواءً للجهات البنكية أو التمويلية، فيتم تقديمهم على المنصة.

ودعا الدهمش المستفيد الذي تتوافق ظروفه مع العوامل السابقة، تقديم “طلب التعجيل” من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق، ليتم بعدها إصدار موافقة فورية مدة صلاحيتها 90 يوماً لإنهاء إجراءات التمويل، مبينًا أنه في حال عدم استفادة المستفيد من موافقة التعجيل الصادرة له خلال المدة المحددة، يعود لدوره السابق قبل تقديم الخدمة.

وكان صندوق التنمية العقارية قد أطلق في فبراير 2017، برنامج القرض العقاري “التمويل المدعوم” بالتعـاون مـع البنـوك والجهات التمويليـة تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ، ورؤية المملكة 2030، وسيسهم البرنامج بمضاعفة أعداد المستفيدين عن آلية الإصدار القديمة، وخدمة جميع قوائم الانتظار خلال مدة أقصاها 4 أعوام.