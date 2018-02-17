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أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن فهد بن محمد

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير فيصل بن فهد بن محمد
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تواصل – واس:

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأمَّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

كما أدّى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فهد بن محمد بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

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