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3 علامات تؤكد حاجتك لتجديد «الهوية الوطنية» (إنفوجرافيك)

3 علامات تؤكد حاجتك لتجديد «الهوية الوطنية» (إنفوجرافيك)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، رسماً مصوراً (إنفوجرافيك) يتضمن توضيحاً لمعرفة كيفية التأكد من سلامة بطاقة “الهوية الوطنية”.

وحدَّد الإنفوجرافيك المنشور على حساب “الأحوال المدنية” في “تويتر” ثلاث علامات، هي “بيانات الهوية مقروءة – الصورة واضحة – وأن تكون البطاقة خالية من التلف”.

ونصحت “الأحوال المدنية” بضرورة استخراج بطاقة بديلة عبر خدمة “بدل تالف في حال تلف أي من بيانات البطاقة المذكورة سابقًا”.

وكانت وكالة الأحوال المدنية، أعلنت أمس عن إطلاق خدمة جديدة قريباً تتيح تجديد الهوية الوطنية ذاتياً، وخلال دقائق معدودة لتوفير وقت وجهد المواطنين.

 

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