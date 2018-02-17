البيئة تعلن تسجيل 6 إصابات بـ«إنفلونزا الطيور»

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تسجيل ستة إصابات لمرض إنفلونزا الطيور من نوع H5N8 خلال 24 ساعة الماضية، منها 5 إصابات في الخرج، وإصابة واحدة في الزلفي.

وبينت الوزارة في إيجازها أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 8012 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 136 حالة إيجابية، وتم التخلص من 756 طيراً خلال 24 ساعة الماضية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال 24 ساعة الماضية بلاغان، فيما بلغ عدد الاستفسارات 13 استفساراً، مشيرة إلى استمرار الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.