«التعليم» توضح الإجراءات الواجبة مع طلاب «المشكلات السلوكية»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

الأمن العام: بدء تطبيق «سرعة الـ140» بعد يومين على هذه الطرق

الأمن العام: بدء تطبيق «سرعة الـ140» بعد يومين على هذه الطرق

توضيح مهم من «التعليم» عن «توظيف المعلمين بنظام العقود»

توضيح مهم من «التعليم» عن «توظيف المعلمين بنظام العقود»

الإعدام لمغتصب وقاتل «الطفلة زينب» بباكستان

الإعدام لمغتصب وقاتل «الطفلة زينب» بباكستان

«الإنذار المبكر» يتوقع: غبار نهارا وأمطار تستمر حتى الأحد بـ«الشرقية»

«الإنذار المبكر» يتوقع: غبار نهارا وأمطار تستمر حتى الأحد بـ«الشرقية»

«التعليم» توضح الإجراءات الواجبة مع طلاب «المشكلات السلوكية»

«التعليم» توضح الإجراءات الواجبة مع طلاب «المشكلات السلوكية»
0

تواصل – متابعات:

كشفت  وزارة التعليم عن الخطوات التدريجية التي يجب اتباعها مع الطلاب ذوي المشكلات السلوكية، قبل اتخاذ قرار نقلهم من المدرسة الملتحقين بها.

وأوضحت الوزارة في “الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية” أن إجراء النقل لا يأتي دوره إلا بعد تنفيذ  كافة الإجراءات الأخرى المتمثلة في دراسة وعلاج الحالة، والتعاون مع المحيطين بالحالة، لتحقيق توافق الطالب مع البيئة التربوية.

وأكدت أن المدرسة المنقول إليها الطالب يجب أن تتعامل مع في المشكلات السلوكية التي يرتكبها ابتداء من الإجراء الأول، أما إذا ارتكب الطالب في نهاية العام الدراسي مشكلة من مشكلات الدرجتين الثالثة والرابعة التي يتم فيها النقل إلى مدرسة أخرى فإن الإجراء يطبق في العام الدراسي الذي يليه.

وشددت الوزارة  على عدم إشراك المرشد الطلابي في تنفيذ الإجراءات العقابية الواجب تنفيذها على الطالب ذي المشكلة السلوكية، وذلك لتعارضها مع الدور الإرشادي في بناء العلاقة المهنية التي يتحقق من خلالها تعديل سلوك الطالب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

توضيح مهم من «التعليم» عن «توظيف المعلمين بنظام العقود»

توضيح مهم من «التعليم» عن «توظيف المعلمين بنظام العقود»

«التعليم» تكشف حقيقة التحول عن نظام العقود في التعيين (فيديو)

«التعليم» تكشف حقيقة التحول عن نظام العقود في التعيين (فيديو)

«التعليم»: وقف قبول حاملي هوية زائر في المدارس الحكومية

«التعليم»: وقف قبول حاملي هوية زائر في المدارس الحكومية

مستشار التعليم: هذه أسباب تراجع مستوى تحصيل الطلاب بالمملكة

مستشار التعليم: هذه أسباب تراجع مستوى تحصيل الطلاب بالمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

عشوائية وارتباك وتبادل اتهامات حول تعليق الدراسة بين «الأرصاد والتعليم»
تقارير وحوارات

عشوائية وارتباك وتبادل اتهامات حول تعليق الدراسة بين «الأرصاد والتعليم»

المزيد
مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار
تقارير وحوارات

مرتزقة إيرانيين وروس في سوريا.. إحصاءات وخفايا وأسرار

المزيد
القيمة المضافة هي الحل
مقالات

القيمة المضافة هي الحل

المزيد
إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. تعرَّف على إحصائية الحملة الموحدة بمختلف المناطق خلال يومين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>