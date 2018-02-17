«التعليم» توضح الإجراءات الواجبة مع طلاب «المشكلات السلوكية»

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كشفت وزارة التعليم عن الخطوات التدريجية التي يجب اتباعها مع الطلاب ذوي المشكلات السلوكية، قبل اتخاذ قرار نقلهم من المدرسة الملتحقين بها.

وأوضحت الوزارة في “الدليل التنظيمي والإجرائي لقواعد السلوك والمواظبة للمرحلة الابتدائية” أن إجراء النقل لا يأتي دوره إلا بعد تنفيذ كافة الإجراءات الأخرى المتمثلة في دراسة وعلاج الحالة، والتعاون مع المحيطين بالحالة، لتحقيق توافق الطالب مع البيئة التربوية.

وأكدت أن المدرسة المنقول إليها الطالب يجب أن تتعامل مع في المشكلات السلوكية التي يرتكبها ابتداء من الإجراء الأول، أما إذا ارتكب الطالب في نهاية العام الدراسي مشكلة من مشكلات الدرجتين الثالثة والرابعة التي يتم فيها النقل إلى مدرسة أخرى فإن الإجراء يطبق في العام الدراسي الذي يليه.

وشددت الوزارة على عدم إشراك المرشد الطلابي في تنفيذ الإجراءات العقابية الواجب تنفيذها على الطالب ذي المشكلة السلوكية، وذلك لتعارضها مع الدور الإرشادي في بناء العلاقة المهنية التي يتحقق من خلالها تعديل سلوك الطالب.