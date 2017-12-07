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علماء يحاولون حل لغز تمثال «حمار» في قاع البحر الأحمر (فيديو)

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تواصل – وكالات:

يعمد الكثير من الغواصين إلى القيام برحلات في أعماق البحار والمحيطات لدراسة واستكشاف الحياة البحرية الغنية بشتى أنواع الكائنات، إلا أن اكتشاف هذا الغواص لم يقتصر على الكائنات البحرية؛ إِذْ إِنَّه اكتشف تمثالاً لحمار يقبع في قاع البحر.

رصد أحد الغواصين بكاميرته الخَاصَّة، لحظة عثوره على تمثال حمار يرتدي قبعة في قاع البحر الأحمر بالقرب من أحد الشواطئ المصرية.

وقال الغواص فيتالي بازاروف إنه كان يمارس الغوص في البحر الأحمر في الشهر الماضي برفقة زملائه، عندما شاهد تمثالَ حمار في القاع مغطى بالأسماك والقشريات.

ويظهر الفيديو الذي تم نشره على العديد من مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، الغواص وَهُوَ يتفحص تمثالَ الحمار قبل أن يكتشف سمكة كبيرة مختبئة تحت ذيل التمثال. ولم يعرف مصدر التمثال، وتاريخ غرقه في البحر، إلا أن العلماء شرعوا بدراسة التمثال لمعرفة مصدره، بِحَسَبِ مَا ورد في موقع “يو بي آي” الإِلِكْتُرُونِيّ.

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