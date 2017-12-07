آبل تخطط لإطلاق هاتف آيفون بشاشة «OLED» قياس 6.3 إنش

تواصل – وكالات:

تخطط شركة آبل لتصنيع ثلاثة أجهزة هواتف آيفون جديدة خلال العام المقبل، بما في ذلك هاتف آيفون بشاشة من نوع (OLED) وبقياس 6.3 إنش، وكانت الشركة قد قامت بالتحويل ضمن هاتف (iPhone X) من شاشات الكريستال السائل التقليدية (LCD) إلى الشاشات الأرقى (OLED)، والتي تقدم ألوان مشبعة بشكل أكبر وأكثر إشراقاً وأكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة.

تأتي هذه الأخبار وفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة “نيكي” (Nikkei) اليابانية، وقد واصلت شركة آبل استعمال شاشات الكريستال السائل (LCD) ضمن تشكيلة هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس.

وأوضح التقرير بأن الشركة سوف تطلق هاتف بقياس شاشة 6.3 إنش وآخر بقياس شاشة 5.8 إنش، مع استعمال شاشات (OLED) في كلا الهاتفين، جنباً إلى جنب مع إطلاقها نموذج بشاشة من قياس 6.1 إنش ونوعية (LCD).

ويمتلك هاتف (iPhone X) شاشة من قياس 5.8 إنش مما يعني بأن وجود نموذج بقياس شاشة 6.3 سوف يكون بمثابة خبر مفرح للكثير من محبي الشركة، وأضافت صحيفة “نيكي” بأن النموذج الذي يحتوي على شاشة عرض من نوع (LCD) سوف يأتي بغلاف خلفي من المعدن، مما يوحي بأنه قد لا يمتلك عدد من التقنيات الجديدة الموجودة في هواتف هذا العام مثل الشحن اللاسلكي.

وكانت الشركة قد انتقلت هذا العام إلى استعمال الزجاج في الجهة الخلفية من هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس و(iPhone X) من أجل دعم هذه الميزة، ويعتبر هذا التقرير بمثابة أخبار جيدة للكثير من الموردين في جميع أنحاء آسيا وخاصة شركة شارب و(Japan Display)، حيث قد تفقد هذه الشركات جزء كبير من أعمالها المتعلقة بشاشات الكريستال السائل (LCD) في حال تحولت آبل بشكل كامل إلى شاشات (OLED).

وتعد شركة (Samsung Display)، وهي إحدى شركات سامسونغ للإلكترونيات، المورد الوحيد لشركة آبل فيما يتعلق بشاشات (OLED)، مما يوضح السبب الذي قد يدفع آبل إلى الاحتفاظ بتشكيلة من الهواتف الذكية المجهزة بشاشات (LCD) ريثما تتعاقد مع مورد آخر لشاشات (OLED)، كما أن الاحتفاظ بنماذج شاشات الكريستال السائل سيساعد على تعزيز تشكيلة آيفون.