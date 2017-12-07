أضرار شرب القهوة على معدة خالية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

أضرار شرب القهوة على معدة خالية

أضرار شرب القهوة على معدة خالية
0

تواصل – وكالات:

للقهوة فوائد عديدة، مثل تحسين الذاكرة، وتخفيف آلام العضلات، وتسهيل عملية الإخراج، لكن تناول فنجان قهوة قبل الإفطار ينطوي على أضرار أكثر من هذه الفوائد.

إليك ما تحتاج معرفته عن الأمر:

يؤدي شرب القهوة على معدة خالية إلى زيادة الحمض في المعدة، وينطبق ذلك حتى على القهوة منزوعة الكافيين. وإذا كان الجهاز الهضمي ضعيفاً نوعاً ما قد يتضرر جدار المعدة، فتزداد الحرقة، وقد تشعر بأعراض متلازمة القولون العصبي إذا استمرت عادة شرب القهوة قبل الإفطار.

إلى جانب أضرار الجهاز الهضمي، يؤدي شرب القهوة في الصباح على معدة خالية إلى زيادة معدّل ضربات القلب، والإحساس بالقلق، وإزعاج الغدة الكظرية.

وإذا كان السبب الذي يجعلك تشرب القهوة على معدة خالية هو محاولة علاج الإمساك فعليك استبعاد هذه الفكرة من ذهنك، لأن الماء هو الشراب الذي يمكنك تناوله في الصباح لهذا الغرض.

لكن يمكنك شرب القهوة أثناء تناول طعام الإفطار، مع الحرص على شرب الماء في البداية لأن القهوة تزيد إدرار البول والجفاف.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لتلافي القلق.. ماذا تفعل إذا شربت الكثير من القهوة؟

لتلافي القلق.. ماذا تفعل إذا شربت الكثير من القهوة؟

القهوة بدون إضافات تُقلل من الإصابة بالأمراض

القهوة بدون إضافات تُقلل من الإصابة بالأمراض

دراسة: شُرْب أكثر من 5 فناجين قهوة يوميًّا يضر بصحة الإنسان

دراسة: شُرْب أكثر من 5 فناجين قهوة يوميًّا يضر بصحة الإنسان

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد
بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد
«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>