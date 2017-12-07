أضرار شرب القهوة على معدة خالية

يؤدي شرب القهوة على معدة خالية إلى زيادة الحمض في المعدة، وينطبق ذلك حتى على القهوة منزوعة الكافيين. وإذا كان الجهاز الهضمي ضعيفاً نوعاً ما قد يتضرر جدار المعدة، فتزداد الحرقة، وقد تشعر بأعراض متلازمة القولون العصبي إذا استمرت عادة شرب القهوة قبل الإفطار.

إلى جانب أضرار الجهاز الهضمي، يؤدي شرب القهوة في الصباح على معدة خالية إلى زيادة معدّل ضربات القلب، والإحساس بالقلق، وإزعاج الغدة الكظرية.

وإذا كان السبب الذي يجعلك تشرب القهوة على معدة خالية هو محاولة علاج الإمساك فعليك استبعاد هذه الفكرة من ذهنك، لأن الماء هو الشراب الذي يمكنك تناوله في الصباح لهذا الغرض.

لكن يمكنك شرب القهوة أثناء تناول طعام الإفطار، مع الحرص على شرب الماء في البداية لأن القهوة تزيد إدرار البول والجفاف.