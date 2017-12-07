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«المرور»: لا تفويض قيادة بين المقيمين إلا في حال

«المرور»: لا تفويض قيادة بين المقيمين إلا في حال
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تواصل- الرياض:

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الأنظمة لا تسمح بإصدار تفويض قيادة سيارة بين مقيمين إلا إذا كان المستفيد تحت كفالة مالك المركبة، بحسب “المدينة”.

وأشارت إلى أنه يجب على المفوِّض والمفوَّض له التسجيل في بوابة “أبشر” لإكمال إجراءات إصدار التفويض بسهولة، كما يُشترط اختيار نوع التفويض وموافقة المفوَّض له على تفعيله.

وتابعت، أنه يتم تطبيق غرامة تطويف رخصة القيادة بعد 60 يوماً من تاريخ انتهائها، مشيرةً إلى أن انتهاء الفحص والتأمين على المركبة يعد مخالفة من الفئة الثالثة وقمتها تتراوح بين 150 و300 ريال.

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