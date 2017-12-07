ماليزيا.. سجن خادمة هددت بقتل عائلة سعودية

تواصل – وكالات:

حكمت محكمة الصلح الماليزية، صباح الخميس، على خادمة كينية بالسجن لمدة 4 أشهر؛ لتهديدها رب عملها وأسرته –عائلة سعودية- بالقتل.

وأقرت المتهمة سيكتار رجيغن لميك، البالغة من العمر 36 عاماً، بالتهمة أمام قاضي المحكمة محمد فردوس صالح.

ووجهت لها اتهامات بموجب المادة 506 من قانون العقوبات الماليزي، بارتكابها تهديدات إجرامية ضد زوجة رب عملها في أحد فنادق ماليزيا خلال شهر أغسطس الماضي 2017؛ حيث دفعت تلك التهديدات المواطن السعودي بتقديم بلاغ لدى شرطة منطقة ملاكا تنغاه حماية لأسرته، كما تشير وقائع القضية أن الخادمة هددت بقتل جميع أفراد العائلة أثناء أداء صلواتهم.