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«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
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«الأرصاد»: استمرار الموجة الباردة على المملكة.. وصقيع في 4 مناطق

«الأرصاد»: استمرار الموجة الباردة على المملكة.. وصقيع في 4 مناطق
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تواصل – واس:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، إستمرار تأثير الموجه الباردة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض ،الشرقية ،نجران ، عسير، الباحة ،مكة المكرمة) في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة كما لا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل) .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى مترين على الجزء الشمالي ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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