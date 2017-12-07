لجنة التعديات تبدأ بإزالة مخالفات شرق طريق الملك سلمان بسكاكا

تواصل – أحمد الرمال:

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي

“حفظه الله” المستمرة بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات ومعاقبة كل من يخالف ذلك.

تعتزم لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة بإزالة الشبوك والأعلاف وغرف الزنك وبيوت الشعر الواقعه ما بين شارع عائشة أم المؤمنين ومحطة الدريس شرق طريق الملك سلمان، وكذلك الواقعه على جانبي طريق الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز، من دوار المغزل الى أخر الطريق باتجاه الجنوب.

وأكد المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبد الواحد الحموان، أن اللجان المكلفة بذلك ستبدأ بأعمال الإزالة من يوم الأربعاء الموافق 1439/3/25هـ.

ودعت اللجنة جميع من لديه تعدي أن يقوم بإزالته بنفسه خلال تلك المدة، حيث ستقوم لجان التعديات بالإزالة بعد انتهاء المهلة وأنها غير مسؤولة عن أي تلفيات تلحق بمحتويات التعدي اياً كانت وسيطبق بحق المخالفين أقصى درجات العقوبة.

وأضاف الحموان، أن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -رعاهم الله- يؤكدان على ضرورة متابعة التعديات على الأراضي الحكومية والبيضاء مع التشديد على التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة والرفع بأي تجاوزات قد تحدث.