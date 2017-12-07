لجنة التعديات تبدأ بإزالة مخالفات شرق طريق الملك سلمان بسكاكا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

النيابة تفرج عن رجلي الهيئة في واقعة “فيديو التجمهر”.. وكاميرات المول تثبت براءتهما

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

«شرطة الرياض» تضبط «المتحرش بالعاملة»..وتكشف عن جنسيته

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

اعترافات مروعة لقاتل خطيب المسجد في «معشوقه الباحة»

مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

مسؤول عسكري يمني يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل «صالح»

لجنة التعديات تبدأ بإزالة مخالفات شرق طريق الملك سلمان بسكاكا

لجنة التعديات تبدأ بإزالة مخالفات شرق طريق الملك سلمان بسكاكا
0
تواصل – أحمد الرمال:
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي
“حفظه الله” المستمرة بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات ومعاقبة كل من يخالف ذلك.
 
تعتزم لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة بإزالة الشبوك والأعلاف وغرف الزنك وبيوت الشعر الواقعه ما بين شارع عائشة أم المؤمنين ومحطة الدريس شرق طريق الملك سلمان، وكذلك الواقعه على جانبي طريق الأمير عبد الإله بن عبدالعزيز، من دوار المغزل الى أخر الطريق باتجاه الجنوب.
وأكد المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبد الواحد الحموان، أن اللجان المكلفة بذلك ستبدأ بأعمال الإزالة من يوم الأربعاء الموافق 1439/3/25هـ.
ودعت اللجنة جميع من لديه تعدي أن يقوم بإزالته بنفسه خلال تلك المدة، حيث ستقوم لجان التعديات بالإزالة بعد انتهاء المهلة وأنها غير مسؤولة عن أي تلفيات تلحق بمحتويات التعدي اياً كانت وسيطبق بحق المخالفين أقصى درجات العقوبة.
وأضاف الحموان، أن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه -رعاهم الله- يؤكدان على ضرورة متابعة التعديات على الأراضي الحكومية والبيضاء مع التشديد على التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة والرفع بأي تجاوزات قد تحدث.
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حملة أمنية ومرورية بحائل لضبط الأمن حول المدارس

حملة أمنية ومرورية بحائل لضبط الأمن حول المدارس

«باشر» يرصد 18 ألف مخالفة مرورية في الرياض خلال يوم واحد

«باشر» يرصد 18 ألف مخالفة مرورية في الرياض خلال يوم واحد

رياح مثيرة للأتربة بالجوف.. و«الدفاع المدني» يحذر مرتادي الطرق السريعة

رياح مثيرة للأتربة بالجوف.. و«الدفاع المدني» يحذر مرتادي الطرق السريعة

«هيئة البيئة»: 445 مخالفة بيئية شملت مختلف مناطق المملكة

«هيئة البيئة»: 445 مخالفة بيئية شملت مختلف مناطق المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد
بس ولو!!
مقالات

بس ولو!!

المزيد
،، رحلة في صلاة ،،
تدوينات حرة

،، رحلة في صلاة ،،

المزيد
«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»
تقارير وحوارات

«اليابان بالعربي» يدحض خرافات عن حياة اليابانيين.. هذه حقيقة راتب المعلم وتجديد «جواز السفر»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>