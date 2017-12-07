«الجهني» يتوقع درجات حرارة صفرية في هذه المناطق

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أوضح الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، زياد الجهني، إنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية التي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها المملكة، فقد بدأت الرياح الباردة والموجة الباردة في التعمق على أجزاء من المملكة قادمة من العروض العليا وأثرها بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والمرتفعات عامة وتستمر لعدة أيام بمشيئة الله.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال (هذه الليلة ويستمر لـ 72 ساعة)، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة دون درجة الصفر المئوي (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها وكذلك حائل وشمال القصيم).

بينما شمال الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن حول درجتين وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الوسطى الرياض وما حولها بشكل قوي وتسجل درجات حول إلى دون الـ 3 درجات بينما تسجل المنطقة الشرقية وشمال الغربية باتجاه منطقة المدينة حول ( 12-7 ) درجات، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول ( 19) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية كان محدودًا وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة جدًا والصقيع وارد على شمال المملكة خصوصًا في المناطق المفتوحة.

وتابع خبير الطقس أنه من المتوقع نشاط الرياح السطحية الشمالية الباردة على أجزاء واسعة من الشمالية والوسطى والعربية تعمل على خفض درجات الحرارة وإثارة الأتربة والغبار اليومين القادمين.

ولفت “الجهني” إلى أهمية استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خصوصًا للأطفال وكبار السن حيث من المتوقع أن تكون هذه الموجة أول موجة باردة قوية نستقبل معها مربعانية شتاء هذا العام والذي لم يبدأ حتى الآن، ومن المتوقع أن يبدأ بعد أسبوعين فلكيًا بتاريخ 21 ديسمبر 2017.