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اليمن.. مقتل شقيق رئيس اللجنة الثورية للحوثيين في «نهم»

اليمن.. مقتل شقيق رئيس اللجنة الثورية للحوثيين في «نهم»
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تواصل – وكالات:

قُتل القيادي بميلشيات الحوثيين زكريا الحوثي، شقيق رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، خلال معارك ضد قوات الحكومة الشرعية في مديرية نهم، بحسب مصادر عسكرية.

 ونقل موقع “المصدر أونلاين” اليمني عن تلك المصادر قولها إن زكريا الحوثي قُتل خلال اليومين الماضيين، وأن الحوثيين لم يتمكنوا من سحب جثته، من المواقع مع تقدم القوات الحكومية.
وأشار إلى أن جثة الحوثي جرى نقلها إلى مدينة مأرب، في ثلاجة المستشفى. وأوضح أن الحوثي كان من أبرز القادة الميدانيين للميليشيا المسلحة، في المديرية التي تشهد معاركاً عنيفة بين الطرفين منذ أشهر.
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