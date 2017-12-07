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اليمن.. الحوثيون يحجبون مواقع التواصل وسط حملة إبادة في صنعاء

اليمن.. الحوثيون يحجبون مواقع التواصل وسط حملة إبادة في صنعاء
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ‘‘إن ميليشيا الحوثي الإيرانية حجبت كافة مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي عن اليمنيين في مختلف محافظات البلاد، وسط أنباء عن جرائم إبادة تحدث في بعض المناطق على أيدي تلك الميليشيات‘‘.

وشمل الحظر مواقع وتطبيقات “واتس آب – فيس بوك – تيليجرام – إيمو”، في حين لجأ البعض لاستخدام كاسر الحجب “بروكسي”، بهدف نشر جرائم وانتهاكات الحوثيين وكسر العزل الذي تفرضه المليشيات الإيرانية عليهم للتغطية على جرائمها.

وتتحكم المليشيات الإيرانية على الاتصالات والإنترنت في اليمن منذ الانقلاب على الدولة وسيطرتها على العاصمة صنعاء، في سبتمبر 2014م.

وأضاف الإرياني ‏أن الميليشيات الإيرانية تقوم بتنفيذ حملات مداهمة وتفتيش لمنازل كافة المعارضين لها في صنعاء وحجة والمحويت، واعتقلت المئات منهم، وسط أنباء عن تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مئات العسكريين والمدنيين، وفي حادثة غير مسبوقة اعتدت الميليشيات على تظاهرة نسائية واقتادت العشرات منهن إلى جهات مجهولة.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن ‏سكان صنعاء يتعرضون لمجازر، وأصبحوا تحت الإقامة الجبرية، والشعب في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران يتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات، مبدياً استغراب الحكومة اليمنية إزاء الصمت المخيف من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إزاء ما تقوم به الميليشيات الانقلابية في عدد من محافظات البلاد ، داعياً الجميع الى تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث.

‏وقال الإرياني إن المنظمات الدولية اليوم لا زالت تتحدث عن فتح ميناء الحديدة لتزويد صنعاء بالوقود، بينما الشعب لا يحتاج الآن إلى وقود، لكنه يحتاج إلى من يؤمنه على حياته.

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