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بحضور 5 آلاف شاب.. اختتام ملتقى التخصصات العالمي لـ«توليد الوظائف»

بحضور 5 آلاف شاب.. اختتام ملتقى التخصصات العالمي لـ«توليد الوظائف»
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تواصل – واس:

اختتمت هَيْئَة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، الخميس، فعاليات ملتقى التخصصات والوظائف CYC 2030 العالمي، بحضور أكثر من 35 خبيراً و5000 شاب وفتاة من كافة أنحاء المملكة، وذلك بفندق الفيصلية بالرياض، والذي كان يهدف الملتقى إلى خلق وتوليد الوظائف المناسبة وَفْقَ رؤية المملكة 2030.

وأَوْضَحَ محافظ هَيْئَة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر البطاطي أن تهَيْئَة الشباب والفتيات بالمملكة نحو احتياجات سوق العمل من الوظائف المستقبلية هي أفضل وسيلة للحد من البطالة كَوْنه أهم أهداف الهَيْئَة التي سعت لتحقيقها بنجاح من خلال هذا الملتقى، مُشِيرَاً إلى مشاركة الشباب في صناعة مستقبلهم بما يتناسب ورؤية المملكة 2030 وتعريفهم بأهم المبادرات التي تطلقها الهَيْئَة والقطاعات الحُكُومِيّة لبناء المستقبل الوظيفي والمهني؛ مِمَّا سيُسَاهِم في اسْتِثْمَار طاقاتهم لبناء مستقبل متميز لسوق العمل السعودي، والحد من البطالة المستقبلية من خلال توجيههم مهنياً بشكل صحيح.

وَأكَّدَ البطاطي على الدعم المستمر من الحكومة الرشيدة – أيدها الله – وتسخير جميع طاقات الهَيْئَة لتهَيْئَة الشباب لمشاريع الوطن وصناعة الاقتصاد المبني على كوادر شابة في جميع أنحاء المملكة.

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