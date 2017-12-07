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مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض يكرم حافظات القرآن

مركز الملك سلمان الاجتماعي بالرياض يكرم حافظات القرآن
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تواصل – واس:

كرم مركز تحفيظ القُرْآن الكريم بمركز الملك سلمان الاجْتِمَاعِيّ بالرياض، أمس الأربعاء، الحافظات في مسابقة الأجزاء لحفظ القُرْآن الكريم، بحضور سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان مديرة القسم النسائي والمشرف العام على مشروع التطوير والتوسعة بمركز الملك سلمان الاجْتِمَاعِيّ.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بكلمة لمديرة التحفيظ، عبّرت فيها عن شكرها لسمو الأميرة الجوهرة على تكريمها للفائزات المشاركات من دار مركز الملك سلمان لتحفيظ القُرْآن الكريم في مسابقة أجزاء على مستوى منطقة الرياض، حيث بلغ عدد الحافظات الفائزات 21 حافظة تم تقسيمهن على مجموعتين، المجموعة الأولى ثلاث مشاركات للفئة العمرية من 30 سنة إلى 40 سنة، والمجموعة الثَّانِية 18 فائزة للفئة العمرية من 50 سنة فما فوق.

وأوضحت سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود عقب حفل التكريم أنه شرف عظيم وإِنْجَاز يفخر به مركز الملك سلمان الاجْتِمَاعِيّ لرعاية حفظة كتاب الله من خلال التعاون مع جمعية تحفيظ القُرْآن الكريم شمال الرياض، مشيدة بجهود القائمين على الجمعية لإعانة المشاركات في حفظ كتاب الله الكريم, داعية الله أن يكلل مساعيهم بالنجاح.

وفي نهاية الحفل، كرّمت سمو الأميرة الجوهرة, المشاركات الحافظات للقُرْآن الكريم، ثم تلقت دِرْعاً تَذْكَارِيَّة من جمعية تحفيظ القُرْآن بشمال الرياض.

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