حزمة برامج تدريبية لمنسوبي «الأمر بالمعروف» في الرياض

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نفذ فرع الرئاسة العامة لهَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ابتداءً من شهر ربيع الأول ١٤٣٩هـ، عِدَّة برامج تدريبية تستهدف منسوبي الفرع كافة، وَفْقَ استراتيجية تطويرية لموظفيه بهَدَف تطوير العمل الميداني.

وأقيمت هذه البرامج في كل من: الرياض، والخرج، وشقراء، والمجمعة، والقويعية، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر، وثادق، وتناولت هذه البرامج مهارات العمل في الميدان، ومهارات بناء وتطوير الذات، والمهارات العملية في مكافحة السحر، ومهارات الإبلاغ عن قضايا المسكرات، والمهارات التطبيقية للعمل الميداني، وأساسيات التعامل مع الجرائم المعلوماتية، والحسبة، والعلاقات الإِنْسَانية، وإدارة الأزمات.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار سعي الرئاسة العامة لهَيْئَة الأَمْر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحقيق أهداف مرسومة ترتقي بالعمل الميداني، والذي يحظى بِدَعْم ورعاية مَعَالِي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.