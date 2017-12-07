بدعم طيران التحالف.. الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويقتل ويأسر 23 حوثياً

تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ مصدر رسمي بقوات التحالف العَرَبِيّ لِدَعْمِ الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، أنه واسْتِمْرَاراً للنجاحات الميدانية التي يحققها الجيش الوطني اليمني على الأراضي اليمنية مَدْعُومة بطائرات التحالف، تمكن الجيش الوطني خلال الساعة الماضية من إحراز تقدمات متوالية في محور (صعدة).

وأَضَافَ المصدر أنه تَمَّت السيطرة على مواقع حاكمة في (البقع) من خلال (لواء حرس الحدود)، و(لواء الفتح) كما تم تطهير كلٍّ من: (معسكر طيبة الاسم، الجميشات، الأجاشر، مخنق صلة، تبة الطلعة، محجوبة، والسيطرة على طريق كتاف ومركز أمارة) من فلول المِيلِيشِيا الحوثية المسلحة، وقد نَجَحَ الجيش الوطني في تأمين طريق (اليتمة – البقع).

وأَفَادَ المصدر بأن العمليات الأخيرة نَتَج عنها ثمانية قَتْلَى في صفوف الميليشيا، وأسر 15 عنصراً، إِضَافَةً إلى ضبط أسلحة متنوعة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة وألغام أرضية، وكذلك أجهزة اتصال ووثائق عسكرية.