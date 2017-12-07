تزامناً مع موجة الغبار.. 5 نصائح من «الدفاع المدني» للمواطنين والمقيمين

تواصل – فريق التحرير:

طَالَبَت إدارة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ من المواطنين والمقيمين توخي الحذر، واتخاذ الاحْتِيَاطات اللازمة، تَزَامُنَاً مع موجة الغبار التي تجتاح حَالِيَّاً، وعلى مدار الساعات المقبلة، مناطق واسعة من المملكة.

ونصح الدِّفَاع الْمَدَنِيّ، عبر حسابه بموقع “تويتر”، الجميع بالبقاء في المنازل، مَا لم يكن الخروج، أو السفر، أو التنقل شديد الضرورة، والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية، أو أعمدة الإنارة، خَاصَّة أبراج الضغط العَالِي.

وطالب كذلك بالابتعاد عن الأمَاكِن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب رياح؛ خَشْيَة تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات، ونبه أَيْضَاً على تفقد وسائل السلامة، وإجراء الصيانة اللازمة لها؛ خَشْيَة دخول الغبار إليها وتَعْطِيلها عن العمل.

وَشَدَّد الدِّفَاع الْمَدَنِيّ على المرضى، لا سيما أصحاب أمراض الجهاز التنفسي، بلزوم منازلهم وعدم الخروج.